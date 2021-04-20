VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI
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VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI

VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, vaka sayısı düşen 6 kent arasında yer almanın sevindirici olduğunu ancak bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

ADIYAMAN Valisi Mahmut Çuhadar, vaka sayısı düşen 6 kent arasında yer almanın sevindirici olduğunu ancak bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan Adıyaman, vaka sayısı en çok düşen iller arasında yer aldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tedbirlere uyulmaya devam edilmesiyle vaka sayılarının daha da azalacağını ve normalleşmenin başlayacağını belirterek, "Sağlık Bakanlığı tarafından listeler açıklanmaya başladığı ilk haftalarda Adıyaman en yüksek riskli iller arasındaydı. Sağlık Bakanlığımızın son açıkladığı verilere göre vaka sayısı düşen 6 ilden birisiyiz. Bu sayılar sevindirici ama hiç birimizin rehavete kapılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın alınan önlemlere harfiyen uymaları gerekiyor. Bu sayede ilerleyen haftalarda daha iyi duruma geleceğiz" diye konuştu.

Aşılama çalışmalarının da kentte yoğun şekilde sürdüğünü, ikna ekipleri ile aşılamada yüzde 70'lere ulaşıldığını anlatan Vali Çuhadar, şöyle konuştu:

"Aşılamada iyi gidiyoruz. Aşılanması gereken kitlenin yaklaşık yüzde 70'i aşılanmış durumda. Ramazan ayı münasebeti ile ekiplerimiz iftar sonrası çalışmalar yapıyorlar. Aşılanmamanın büyük çoğunluğu cehaletten kaynaklanıyor ve bu vatandaşlarımıza da ikna ekiplerimiz gidiyor. Ekiplerimiz, aşılanmaktan uzak duranlara aşının faydalarını anlatıyor ve başarılı oluyor. Şu anda aşılamada da iyi durumdayız."

VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI
VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI
VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI
VAKA SAYISI DÜŞEN ADIYAMAN'DA, VALİ ÇUHADAR'DAN 'REHAVET' UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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