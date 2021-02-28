Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi

SAĞLIK Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık tabloya göre, vaka sayısı düşen kentlerden Van 'da, 'normalleşme' beklentisi arttı. Erciş ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan sahil yolundaki bazı lokanta ve kafelerin işletmecileri, temizlik yapıp, masa ve sandalyeleri sosyal mesafe düzenine göre ayarlamaya başladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Van'ın vaka sayılarında düşüş sağladı. Bu düşüşle birlikte vaka yoğunluk haritası kırmızıdan yeşile dönerken kent, vaka sayısı bakımından da en iyi iller arasına girdi. Mart ayından itibaren vaka sayısı az olan kentlerde kademeli normalleşme sürecinin başlayacağının ifade edilmesi ise heyecana neden oldu. Van'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde bazı esnaf şimdiden temizlik yapıp, hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Erciş'te 5 yıldır kafe ve lokanta işletmeciliği yapan 2 çocuk babası Önder Keserci (35), yaşanan gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İş yerini açmak için gün saydığını belirten Keserci, "Covid-19 nedeniyle uzun zamandır iş yerlerimiz kapalı. Tabi bu sıkıntının bitmesi için hepimiz elimizden gelen her şeyi en iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yaşanan süreci de esnaflar olarak yakından takip ediyoruz. Atılan normalleşme adımları ile birlikte biz de kafe ve lokantamızda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. İl ve ilçemizde vaka sayılarının çok düşük olduğunu düşünerek Van ilimiz ve çevre ilçelerde 1 Mart sonrası normalleşme olmasını bekliyoruz. Allah bu beladan ülkemizi ve dünyayı kurtarsın" dedi.

- Van

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL