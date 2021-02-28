Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi

28.02.2021 08:14 | Son Güncelleme: 28.02.2021 08:18
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi

SAĞLIK Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık tabloya göre, vaka sayısı düşen kentlerden Van'da, 'normalleşme' beklentisi arttı.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık tabloya göre, vaka sayısı düşen kentlerden Van'da, 'normalleşme' beklentisi arttı. Erciş ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan sahil yolundaki bazı lokanta ve kafelerin işletmecileri, temizlik yapıp, masa ve sandalyeleri sosyal mesafe düzenine göre ayarlamaya başladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 3 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, Van'ın vaka sayılarında düşüş sağladı. Bu düşüşle birlikte vaka yoğunluk haritası kırmızıdan yeşile dönerken kent, vaka sayısı bakımından da en iyi iller arasına girdi. Mart ayından itibaren vaka sayısı az olan kentlerde kademeli normalleşme sürecinin başlayacağının ifade edilmesi ise heyecana neden oldu. Van'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde bazı esnaf şimdiden temizlik yapıp, hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Erciş'te 5 yıldır kafe ve lokanta işletmeciliği yapan 2 çocuk babası Önder Keserci (35), yaşanan gelişmelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İş yerini açmak için gün saydığını belirten Keserci, "Covid-19 nedeniyle uzun zamandır iş yerlerimiz kapalı. Tabi bu sıkıntının bitmesi için hepimiz elimizden gelen her şeyi en iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yaşanan süreci de esnaflar olarak yakından takip ediyoruz. Atılan normalleşme adımları ile birlikte biz de kafe ve lokantamızda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. İl ve ilçemizde vaka sayılarının çok düşük olduğunu düşünerek Van ilimiz ve çevre ilçelerde 1 Mart sonrası normalleşme olmasını bekliyoruz. Allah bu beladan ülkemizi ve dünyayı kurtarsın" dedi. 


- Van
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi
Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Doğulu Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vaka sayısı azalan illerden Van'da 'normalleşme' beklentisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 08:18:55. #1.16#
title