Vaka sayısı azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftadan bu yana vaka oranları en çok artan ve azalan illerin listesini paylaştı. Peki, vaka sayısı azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı. Paylaşım sonrası vaka sayısı azalan iller hangileri, merak edildi.

VAKA SAYISI AZALAN İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftadan bu yana vaka oranları en çok artan ve azalan illerin listesini paylaştı. Buna göre, geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en fazla azalan iller; Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur oldu. En fazla artış olan iller ise; Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova.

Bakan Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" açıklamasını yaptı.

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok artan illerin başını 110,17'yle Samsun çekti. Kilis 92,45 ile ikinci, Balıkesir 85,14 ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok azalan illerde başı 49,78'le Sakarya çekiyor. Ordu 100 binde 31,65'le ikinci, Amasya da 20,27'yle üçüncü sırada geliyor.