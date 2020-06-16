Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı (2)
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Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı (2)

30 DAKİKADA 15 KİŞİYE DAHA CEZABursa'nın İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde 30 dakika içerisinde 15 kişiye 392'şer TL'den toplamda 5 bin 880 TL ceza kesti.

Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı (2)
16.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:27

30 DAKİKADA 15 KİŞİYE DAHA CEZA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan polis ekipleri, bugün öğle saatlerinde 30 dakika içerisinde 15 kişiye 392'şer TL'den toplamda 5 bin 880 TL ceza kesti. İnegöl'de dün akşam saatlerinden itibaren ceza yazılan kişi sayısı 55'e yükselirken, toplam kesilen ceza tutarı ise 21 bin 560 oldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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