Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı
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Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası, vaka sayısında artış yaşandı.

Vaka sayısı artınca maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza yazılmaya başlandı
16.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:42

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs salgınının ardından 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası, vaka sayısında artış yaşandı. Vakaların bitmesine yakın tekrar arttığını belirten İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, "Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza kesmeye başladık. Gerekirse en sıkı tedbirleri alacağız" dedi.

İnegöl'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe protokolü, önlemleri artırdı. İlçede artan koronavirüs vakaları sebebiyle, dün bir araya gelen İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşları uyardı. Alınan tedbirleri daha da sıkılaştıracaklarını belirten Kaymakam Görücü, ilçedeki vatandaşların bazılarının maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını belirterek, "Artık maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesiyoruz" dedi. Bu kararlardan sonra denetimlerini arttıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şimdiye kadar maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 40 kişiye, 392'şer TL'den toplamda 15 bin 680 TL ceza kesti.

'İLÇEDEKİ VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR'Toplantının ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Toplantıda ilçemizin koronavirüs durumunu değerlendirdik. Özellikle normalleşme süreciyle beraber ilçemizdeki vaka sayılarında artış var. Bu artışı biz genelde vatandaşımızın tedbirleri gevşetmesinden, normalleşme sürecinin aslında yanlış anlamalarında, yani bu yeni normali vatandaşımızın tam olarak uygulamamasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü eski normalimiz yok. Her şeyi artık hayatımızda yeni normale göre ayarlamamız lazım. Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle maske kullanımı konusunda zafiyetlerinin önüne geçmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın maskesini çene de ya da alt dudağında kullanması, maske kullanmamakla eş değer olduğunu bilmesi gerekiyor. ve şu anda elimizde kalan tek silah maske ve sosyal mesafeyi korumak" dedi.KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİlçede artan pozitif vakalar sebebiyle tedbirlerin artacağını belirten İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, "Almış olduğumuz tedbirleri daha da sıkılaştıracağız. Çünkü mesafe, maske ve hijyen konusunda hemşerilerimizin bir kısmının gerekli duyarlılığı göstermediğini görüyoruz. Biz şimdiye kadar hemşerilerimizin mağdur olmasını istemedik. Para cezası en son düşündüğümüz şeydi. Ancak bugünden itibaren sosyal mesafeye uymayan ya da maske takmayanlara Hıfzıssıhha Kanunu gereği istemediğimiz halde yazmak durumunda kaldık. Ayrıca daha önce yapılan denetimleri daha da sıklaştıracağız. Kahveleri, restoranları, diğer işyerlerini hepsi hafta da 1-2 gün denetlenecek" diye konuştu.'VAKALAR BİTTİ DERKEN YİNE ARTTI'

Özellikle hafta sonundan sonra vakalarda artış olduğunu söyleyen Kaymakam Görücü, "Biz tam vaka bitti derken yine arttı. Hemşerilerimiz normalleşmeyi, eski düzeni sandı. Hafta sonundan itibaren vaka sayımız arttı. Yeni bir yaşam tarzını hepimizin benimsemesi lazım. Hemşerilerimiz şunu unutmasın ki, 'bana bir şey olmaz' demek doğru bir yaklaşım değildir. Gerekirse en sıkı tedbirleri alacağız" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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