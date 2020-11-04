Vaka sayısı artınca kendi önlemlerini aldılar

Bilecik'te bir muhtar, köyünde artan korona virüs (Covit-19) salgını sonrası uyarıda bulunarak, "1 ay köye gelmeyin" dedi.

Bilecik'te bir muhtar, köyünde artan korona virüs (Covit-19) salgını sonrası uyarıda bulunarak, "1 ay köye gelmeyin" dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı ve ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 75 haneli Kurşunlu Köyü'nde son zamanlar artan korona virüs (Covit-19) salgını sonrası muhtarlık önlemler aldı. Köy Muhtarı Fahrettin Doğruk, köydeki cami ve kahveyi kapattıklarını belirterek, "Köyümüzde Covid-19 çoğalmaktadır. Şuana kadar 10 kişi pozitif. Nüfusumuz çok yaşlı bunun için köye giriş çıkışları kendimiz yasaklıyoruz. Kahveyi ve camiyi kapattık, biz bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Sizde duyarlı olup köye gelmeyin gelirseniz jandarmayla kapınıza gelirim. Lütfen önlemlerinizi alın sizden rica ediyorum 1 ay köye gelmeyin. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı