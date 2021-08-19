Vaka sayısı artan Uşak'ta Vali Kocabıyık'tan vatandaşlara aşı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayısı artan Uşak'ta Vali Kocabıyık'tan vatandaşlara aşı çağrısı

Vaka sayısı artan Uşak'ta Vali Kocabıyık'tan vatandaşlara aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Sağlık

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte bir süredir artan Kovid-19 vaka sayılarına dikkat çekerek, vatandaşlara aşı randevularını ertelememeleri çağrısında bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte bir süredir artan Kovid-19 vaka sayılarına dikkat çekerek, vatandaşlara aşı randevularını ertelememeleri çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan 7-13 Ağustos haftası verilerine göre Uşak'ta 100 bin nüfus başına 99,88 vaka tespit edildi.

Önceki haftaya göre vaka sayılarını yüzde 20,62 artıran kentte Vali Funda Kocabıyık, açıklama yaparak tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısında bulundu.

Vali Kocabıyık, açıklamasında, "Sağlık Bakanımız tarafından açıklanan verilere baktığımızda ilimizde yaşanan vaka sayısı artışının devam ettiğini görüyoruz. Salgınla mücadelede başarılı olmak için tedbirlerimizi daha sıkı bir şekilde almalıyız. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeye gayret gösterelim. Virüse karşı en güçlü savunmamızın aşı olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen aşı randevularımızı ertelemeyelim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vaka sayısı artan Uşak'ta Vali Kocabıyık'tan vatandaşlara aşı çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:15:16. #1.16#

title