Vaka sayısı artan Tunceli'de polis anons yaparak vatandaşları uyardı - Haberler
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Vaka sayısı artan Tunceli'de polis anons yaparak vatandaşları uyardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vaka sayısı artan Tunceli'de polis anons yaparak vatandaşları uyardı Koranavirüs (Covid-19) vakalarında artış gösteren Tunceli'de polis ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşları uyardı.

TUNCELİ (İHA) - Vaka sayısı artan Tunceli'de polis anons yaparak vatandaşları uyardı

TUNCELİ - Koranavirüs (Covid-19) vakalarında artış gösteren Tunceli'de polis ekipleri araçlardan anons yaparak vatandaşları uyardı.

Covid-19'la mücadele ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de devam ediyor. Aşılamada yüzde 75.9 ile mavi kategoride olan Tunceli'de son bir haftada vaka sayılarında artış gözlemlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, araçlardan anons yaparak vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı uyardı.

Polis otolarından yapılan anonsta, "1 Aralık 2019 tarihinden itibaren Covi-19 ile mücadelemiz devam etmektedir. Ancak son bir haftada vaka sayısı en çok artan 2. İl konumundayız. Lütfen kalabalık buluşmalardan ve sosyal mesafenin korunmadığı ortamlardan uzak duralım. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım ve aşılarımızı yaptırmaya özen gösterelim" denildi.

Vaka sayısı artan Tunceli'de polis anons yaparak vatandaşları uyardı

Vaka sayısı artan Tunceli'de polis anons yaparak vatandaşları uyardı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
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