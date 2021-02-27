Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
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Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik

27.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:18
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik

SAĞLIK Bakanlığı'nın il bazlı açıkladığı tabloya göre, koronavirüs vaka sayısının arttığı Konya'da, sıcak havada kısıtlamaya rağmen sokak ve parkların kalabalık olduğu gözlendi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın il bazlı açıkladığı tabloya göre, koronavirüs vaka sayısının arttığı Konya'da, sıcak havada kısıtlamaya rağmen sokak ve parkların kalabalık olduğu gözlendi. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayanlar ise dikkat çekti. 

Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında açıklanan haftalık tabloda, vaka sayısında artış görülen iller arasındaki Konya'da, hava sıcaklığının 12 dereceye çıkmasıyla kısıtlama tedbirleri ihlal edildi. Sokak ve parkların kısıtlamaya rağmen kalabalıklaştığı kentte, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayanlar olduğu da gözlendi. Bazı kişiler, yürüyüş yaparken, bazıları da güneşli havada çimenlerde oturdu. Aileleriyle dışarıda olan çocukların da bisikletle dolaştığı görüldü. 

  


Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik
Vaka sayısı artan Konya'da, kısıtlamaya rağmen hareketlilik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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