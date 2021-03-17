Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
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Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi

17.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:10
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi

SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 vaka haritasına göre, Türkiye'de 2 hafta üst üste en az vaka görülen illerin başında yer alan Hakkari, vaka sayılarının artmasıyla 3'üncü sıraya geriledi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 vaka haritasına göre, Türkiye'de 2 hafta üst üste en az vaka görülen illerin başında yer alan Hakkari, vaka sayılarının artmasıyla 3'üncü sıraya geriledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, denetimleri sürdürdüklerini belirtirken, esnaf ise iş yerlerinin tekrar kapanmasından endişelendiğini söyledi. 

?Türkiye geneli risk haritasında mavi kategoride yer alan Hakkari'de denetimlere devam edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre, 6-12 Mart haftasında yine en çok vaka görülen il Samsun olurken, 2 hafta boyunca birinciliği bırakmayan Hakkari de 3'üncü sıraya geriledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, polis ve zabıta ekipleriyle Bulvar Caddesi'nde esnafı denetleyip, kurallara uyulmasını istedi.

VALİ AKBIYIK: HEDEFİMİZ, MAVİDE KALMAK

Son 2 haftada kentte vakaların artığını belirten Vali Akbıyık, "Hakkari olarak biz mavi bölgedeyiz. Maalesef Hakkari'de de son 2 haftadır vakalarda artış söz konusu. Mavi bölgede kalabilmek için Hakkari halkı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile Bilim Kurulu'nun önerileri ile Sağlık Bakanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın genelgeleri doğrultusunda 1000 kişi ile bugün tüm ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz Hakkari'nin mavide kalması ve sağlıklı kalmasıdır" dedi.

Esnaftan Yusuf Yiğit ise vaka artışının nedeninin halkın kurallara uymaması olduğunu belirterek, "Herkesin duyarlı olması gerekir. Biz esnaf olarak vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Biz tekrar dükkanlarımızı kapatmak istemiyoruz" diye konuştu.

Hacı Tansu ise "Hakkarililer maviyi çok seviyor ama birincilikten düşmesi çok üzücü. Umuyoruz, tekrar birinciliğe geliriz" dedi. 

Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi
Vaka sayısı artan Hakkari'de esnafın 'kapanma' endişesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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