Vaka sayısı artan Gaziantep'te sokak sokak maske dağıtıldı Vaka sayısı artan Gaziantep'te sokak sokak maske dağıtıldı Korona virüs vaka sayısı artmaya devam eden Gaziantep'te harekete geçen Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Vaka sayısı artan Gaziantep'te sokak sokak maske dağıtıldı

GAZİANTEP - Korona virüs vaka sayısı artmaya devam eden Gaziantep'te harekete geçen Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en yüksek kentler arasında açıkladığı Gaziantep'te denetimler sıklaştırıldı. Özellikle sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan kentte harekete geçene Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde cadde, sokak sokak gezerek denetim yaptı. Ekipler, normalleşme sürecinde vaka sayısının daha fazla artmaması için vatandaşları vatandaşları uyarıyor. Şahinbey Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yoğun olarak kullanılan caddeler başta olmak üzere pazar yerleri, parklar ve Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara maske takmanın önemini anlattı.

"Kurallara uymamız gerekiyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde korana virüsünün yayılmasını önlemek adına zabıta ekiplerinin maske denetimi yaptığını belirterek, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü halen etkisini sürdürüyor. Bu nedenle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz maske takmayan vatandaşlarımızı uyardı. Bu hastalıktan kurtulmanın yolu kurallara uymaktan geçiyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımızdan tek ricamız maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA