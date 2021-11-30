VAKA SAYISI ARTAN BURDUR'DA 'MASKE, MESAFE, HİJYEN' HASSASİYETİ

BURDUR (DHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Burdur'un 13-19 Kasım tarihlerinde koronavirüs hastası sayısının en çok artttığı 10 il arasında yer aldığını açıklamasının ardından kentte yaşayanların cadde ve sokaklarda gezerken sosyal mesafeye ve maske kullanımına gösterdiği önemin arttığı gözlendi.

Burdur'da 6-12 Kasım'da 100 bin kişide 163.61 olan haftalık vaka sayısı, 13-19 Kasım tarihleri arasında 176.72'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Burdur'un en fazla artış yaşanan 10 il arasında yer aldığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından, Burdur'da cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye önemin ve maske kullanımının arttığı gözlendi. Bazılarının ise maskeyi burun altında kalacak şekilde kullanmaya devam ettiği görüldü.

Kentte esnaflık yapan Mehmet Durmazer, koronavirüs tedbirlerinde ilk sırada maske kullanımının yer aldığını vurguladı. Bireysel önlemlerle salgının yayılmasının engellenebileceğine değinen Durmazer, "Bu hastalığı yenmek için mutlaka maskemizi takalım. Sosyal mesafemizi koruyalım, aşımızı olalım. Dünyada bu salgın devam ediyor. Önlemleri alırsak güzel günlere kavuşuruz" dedi.

Üçüncü doz aşıyı yaptırdığını belirten Mehmet Şimşek ise aşı olanların maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Burdur'da vaka sayılarındaki artışın tedirginlik yarattığını dile getiren Buse Özatak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Ahmet Çoksezen, vaka sayısının azalması için hemşehrilerinden maske ve mesafeye dikkat etmesini talep etti.