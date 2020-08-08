Vaka sayısı 19 milyonu aştı Dünya korona virüsle mücadele ediyor.

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Salgın nedeniyle vaka sayısı 19 milyon 400 bine yükselirken, can kaybı 720 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 456 bini geçti.

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ABD'de 1176, Brezilya'da 1079, Hindistan'da 933, Meksika'da 794 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da ise vaka sayısı 882 bini geçti

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 274 bin 799 aktif vaka var. Vaka sayısı 100 bini geçen ülkeler ise

BREZİLYA

HİNDİSTAN

RUSYA

GÜNEY AFRİKA

MEKSİKA

PERU

ŞİLİ

KOLOMBİYA

İSPANYA

İRAN

İNGİLTERE

(İHA)

Kaynak: İHA