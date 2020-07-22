Vaka sayısı 15 milyonu aştı Vaka sayısı 15 milyonu, can kaybı da 620 bini geçti.

Vaka sayısı 15 milyonu, can kaybı da 620 bini geçti. Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Dünya genelindeki vaka sayısıda 24 saatte 239 binden fazla artış göstererek 15 milyon 97 bini aştı. 9,1 milyondan fazla hasta ise Covid-19 atlatarak sağlığına kavuştu.

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de salgın hızını hala düşürmedi. Resmi rakamlara göre 331 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkede toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı Can kaybı da 24 saatte bin 149 artış göstererek 144 bin 493'e yükseldi.

Virüsün yayıldığı Çin'de ise on 24 saatte 5'i yurt dışı irtibatlı 14 Covid-19 vakasına rastlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA