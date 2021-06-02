Vaka sayılarının en çok azaldığı üçüncü il Kastamonu'da Vali Çakır'dan "rehavete düşmeyelim" uyarısı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşle ilgili vatandaşlara, rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki düşüşle ilgili vatandaşlara, rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, illere ilişkin 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili açıklamasına göre, 57,12 ile son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerden biri de Kastamonu oldu.

Çakır, Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen merkez ilçe halk ve muhtarlar toplantısında, koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ülke genelinde haftalık vaka tablosunun açıklandığını belirten Çakır, "İlimiz yüzde 57,12 oranıyla üçüncü sırada. Geçen hafta da zaten en hızlı düşüş gösteren illerin başında geliyorduk. Bu konuda istikrarlı bir çalışma içinde olduğumuzu muhtarlarımız biliyorlar, çünkü onlar da bu çalışmanın içindeler." dedi.

Kastamonu'nun oldukça geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Çakır, "Kastamonu 4 bine yakın yerleşim yeriyle sadece kolluk kuvvetiyle, zabıtalarla kontrol edilebilecek bir il değil. Muhtarlarımız, oradaki imamlarımız, öğretmenlerimiz ve vatandaşlarımızın katkısı olmadan bu başarıya gelinmesi beklenemezdi." diye konuştu.

Gelecek günlerde diğer illerden dış göçün yoğun bir şekilde yaşanmasının beklendiğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Bizim bir diğer sıkıntımız da ilimizin belki de Türkiye'de en çok oranda dış göç alan bir il olması. Bu rakamlar bizi rehavete düşürmemeli, bu rakamları aşağı düşürmekten ziyade, alt seviyede tutmak çok daha önemli."

Kastamonu'da test sayısını hep yüksek tuttuklarını dile getiren Çakır, "Kastamonu belki de Türkiye'de en fazla test yapan illerden biri. Ne kadar çok test yaparsanız vaka sayılarınız o kadar yüksek olur ancak bu sayede daha çok vaka yakalamış oluyorsunuz. Başta bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz ama tıpkı yangın gibi ne kadar kontrollü bir şekilde çevirirseniz o kadar kısa sürede söndürürsünüz. Burada da vaka sayılarını ne kadar sağlıklı bir şekilde tespit edersek uzun vadede de başarı geliyor. Bu anlamda özverili çalışan tüm sağlık teşkilatımızı da tebrik ediyorum." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor