Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Antalya'ya günlük gelen uçak sayısı ikiye katlandı

Antalya'ya Haziran'ın ilk haftasında 80 bin üzerinde turist geldi.

Antalya'ya Haziran'ın ilk haftasında 80 bin üzerinde turist geldi. Daha önce günlük 50-60 bandından uçak inişinin gerçekleştiği havalimanında bu sayı günlük 100'e yükselirken, artıştaki en büyük rolün aşılamadaki artış, vaka sayısındaki düşüş olarak görülüyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, vaka sayılarının ve aşılamanın bu artışta önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesi ve aşının sisteme dahil olmasıyla birlikte Avrupa'nın tutumu değişiyor" dedi.

Antalya'da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kente gelen turist sayısında artış yaşanmaya başladı. Özellikle Türkiye'nin aşılamada 31 milyon kişiyi geçmesi, Antalya'nın da 1 milyon rakamının üzerinde oluşu, bir yandan da vaka sayılarındaki belirgin düşüşünün, turizmi yaz sezonunda hareketlendireceği ön görülüyor. Sezonun başlamasıyla birlikte havalimanlarında pandemiye karşı alınan önlemler de arttırıldı. Havayoluyla kente gelen yerli ve yabancı turistler, korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemlerden geçiyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularının ön planda tutulduğu havalimanında, termal kameralarla geçişleri taranan misafirler, her hangi bir olumsuzluk olması durumunda ise hazırlanan karantina odalarına yönlendiriliyor. Ayrıca havalimanı çıkışında Covid-19 testi için gelişmiş PCR testi alanları yer alıyor.

"Alınan önlemler geliştirildi"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, havalimanındaki önlemler ve turizm verileriyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Varol, alınan önlemlerin geçtiğimiz yıl alındığını, bu yıl ise bu önlemleri geliştirerek devam ettiklerini belirterek, "Hem uçmak isterken hem de girişte noktalarında termal kamerayla bir kere her terminale girerekken muhakkak buradan geçerek ısı değerlendirmelerinden geçiliyor. Ateşi olan yolcular zaten belli bir karantina uygulanıyor. Yine öbür tarafta bizim özellikle vurgu yaptığımız 3 temel unsurumuz var. Mesafeyi korumak, maske takmak ve hijyen. Bunlar yine baktığımız zaman havalimanımızın her yerinde yolcularımıza tekrar tekrar hatırlatmak üzere birçok görselle paylaşılmış durumda" dedi.

"Önlemlerimizi anında alabiliyoruz"

Havalimanında oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşın da, önlemlerin daha önceden alındığını vurgulayan Varol, "Sağlık Bakanlığımız geçen seneden bu yana organize ettiğimiz farklı yerlerde farklı karantina alanlarımız söz konusu. Geçen yıl geçtiğimiz Turizm Bakanlığımızın başlattığı "güvenli turizm sertifikası" programı bünyesinde bu alanların havalimanlarında muhakkak olması gerekiyor. Yine aynı "güvenli turizm sertifikası" adı altından aldığımız önlemlerde bu ihtiyaca paralel olarak havalimanında konuşlandırılmış durumda. Hem gelişte hem gidişte tehlike olabilecek durumlarda önlemimizi anında alabiliyoruz. Zaten Havalimanında çok gelişmiş bir PCR test alanımızda mevcut. Bunlar sadece vakalar olduğunda alınan önemler değil. Yolcuların normal seyahatler için gerekli olan bütün diğer ihtiyaçları da burada karşılayabiliyoruz. Laboratuvarımız hemen havalimanında ananında arzu edildiği takdirde kullanılabiliyor. Bunlar Antalya'nın bu konuda ileride olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna lider, Almanlarda ciddi bir yükselme var"

Turizm sezonuyla birlikte kente gelen turist sayılarında ciddi artışlar yaşanmaya başladığını aktaran Varol, "Mayıs ayında baktığımız zaman o dönemin yüzde 60'ını Ukraynalı turistlerimiz oluşturuyor. Diğer taraftan yüzde 10 Alman turist mevcuttu. Yine yüzde 10 diğer Baltık ülkeleri oluşturuyordu ve irili ufaklı diğer ülkelerden bir desteğimiz söz konusu. Haziran'la birlikte tabii Avrupa'daki önlemlerle ve Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesiyle çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor şu anda. Mayıs ayında yüzde 60 olan Ukraynalı turist haziran ayıyla yüzde 50'lere düşmeye başladı. Diğer ülkelerin yükselişi söz konusu. Şu anda geçtiğimiz cuma- cumartesi- pazara baktığımızda Almanlarda ciddi bir yükselme söz konusu. Onların Pazar payı mayıs ayında yüzde 10 iken şu anda yüzde 15'lere çıkmak üzere. Dolayısıyla ülkemizdeki aşının yaygınlaşması ve buna bağlı olarak vaka sayılarının düşmesi, Avrupa'da bunun direkt reaksiyon bu şekilde yansıyor" diye konuştu.

"Aşının etkisi, vaka sayılarının düşüşü önemli etken"

Varol, dış hatlar uçak trafiğinde de artışlar yaşandığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftanın 3 gününde yaklaşık 48 bin yolcu girişi olmuş Antalya Havalimanı'ndan yurda. Bu son 3 güne baktığımızda 50 binin üzerine çıkmışız. Dolayısıyla her hafta belli bir artış var. Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesi ve aşının sisteme dahil olmasıyla birlikte Avrupa'nın tutumu değişiyor. Almanya'dan, Polonya ve İsviçre'den ciddi bir talep var. Bu ülkeler Türkiye'deki vaka sayılarını takip eden ülkeler. Vaka sayılarının düşüşüyle Rusya'daki yetkililerin de reaksiyon göstereceğini düşünüyoruz. Birkaç hafta önce 50-60 uçak gelişi oluyorken, şuanda dış hatlardan 100 uçak gelişi görüyorum. Bugün dış hatlara her gün 100 uçağın geliyor olması Antalya için çok ciddi bir başarı da diyebiliriz. Haziran ayının ilk haftasında 80 bin yolcu girişi olmuş. Bu yolcu sayısı artarak devam edecek. Mayıs'ın ilk haftasında ise bu rakam 80 binin yüzde 10'u civarındaydı. Bu rakamlara ulaşmamız bile bölge için çok ciddi bir artış ve potansiyel anlamına geliyor. Aşının etkisi, vaka sayıların düşmesi bunda çok ciddi bir etken." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı