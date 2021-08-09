Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı
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Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Sağlık

Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı Zonguldak'ta haftalık vaka sayılarının 100 bin de 26'lardan 109'lara çıkması üzerine vatandaşlar aşı olmayanlara çağrıda bulundu.

Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta haftalık vaka sayılarının 100 bin de 26'lardan 109'lara çıkması üzerine vatandaşlar aşı olmayanlara çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda kentte haftalık vaka sayısı 100 bin de 109,61 oldu. Buna karşılık aşılama çalışmaları da Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 67,30, ikinci doz aşı ortalaması yüzde 46,52 olurken Zonguldak'ta bu rakam yüzde 71,3 olarak açıklandı. Sarı kategoride yer alan kentin aşılama çalışmalarının devam etmesiyle, yüzde 75 olarak belirlenen mavi kategoriye geçmesi bekleniyor.

"Zonguldak'a bir rehavet çöktü"

Mustafa Malğaç isimli vatandaş, "Zonguldak'a bir rehavet çöktü. vatandaşın kendisinin duyarlı olması lazım. Yaz sezonu millet tatilden döndü, tatile gitti. Vaka sayılarında bir artış bekleniyordu. üzerimize düşeni yapmamız lazım. Ben üç aşımı oldum. Herkesin duyarlı olması lazım. Aşı olmayanlar hakkında sanırım yeni bir düzenleme olacak. Çabuk olunursa iyi olur. Delta varyantı da artıyormuş. Bundan sonra da belki de çeşitli varyantlar olabilir. Duyarlı olmakta fayda var" diye konuştu.

"Hasta olanların çoğu aşı olmayanlar"

Canan Ayvacı "Biz dikkat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür süreç bizim için iyi geçti. Aşılarımızı da olduk. Ailem de oldu. Herkes olsun. Olmaları gerekiyor. Aşı olmayanlara bir şey diyemeyeceğim. Herkesin kendi kararı. Aşılarını olsalar daha iyi olur. Ben şimdi aşı olun diyemem. Hasta olanların bir çoğu aşı olmayanlar. Aşı olmalılar. Olmayanlar da hastalanmasın" diye ifade etti.

"Kışı evde geçireceğimiz için Eylül ayında aşı olacağım"

Eylül ayında aşı olmayı planladığını ifade eden Nazmiye Cinemre, "Tedbirsizlik başka hiçbir şey değil. Bizim için normal. Bahçeli evimiz olduğu için sorun olmadı. Şu anda aşılanmadım ama kışı geçirmek için eylül ayına doğru aşı olacağım. Aşı olmayanlar benim için sorun değil. Eylül ayına doğru aşı olup kapalı alanlarda olduğumuz için sonbaharda aşı olacağım. Böyle bir formül buldum" şeklinde konuştu.

Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı
Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı
Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı
Vaka sayılarının arttığı Zonguldak'ta vatandaşlardan aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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