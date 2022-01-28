Vaka sayılarının arttığı Süloğlu'nda vatandaşlara "tedbirlere uyulması" çağrısı yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Süloğlu'nda vatandaşlardan izolasyon tedbirleri ve salgın kurallarına uymaları istendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında vaka sayısında yaşanan artışlara yönelik alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıda, ilçedeki vaka artışı ve halk sağlığının korunması için alınması gerekenler önlemlerle görüşüldü, tedbir kararları alındı

İzolasyon tedbirleri ve salgın kurallarına uymaları istenirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamımızın başkanlığında, vaka sayısında yaşanan artışlara yönelik alınması gereken önlemlerin yeniden değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi. Toplantında halkımızın genel sağlığının korunması için ikametinde izolasyonda olan vatandaşlarımızın kolluk kuvvetleri ve sağlık personelince izolasyona uyup uymadıklarının denetlenmesine, sosyal devlet anlayışı gereği izolasyondaki vatandaşlarımızın izolasyon sürecinde ihtiyaçlarıyla imkanlar dahilinde ivedilikle ilgilenilmesine, izolasyon tedbirlerine uymayan vatandaşlarımızın tespit edilmesi halinde gerekli idari cezaların uygulanmasına karar verilmiştir."