Vaka sayılarının arttığı Sivas'ta o köy karantinaya alındı
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Vaka sayılarının arttığı Sivas'ta o köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vaka sayılarının arttığı Sivas'ta o köy karantinaya alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyü korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyü korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından Yıldızeli ilçesinin Kerimümin köyünün karantinaya alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Korona virüsü salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere; Yıldızeli ilçesi Kerimümin köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak 30.03.2021 tarihi saat 18: 00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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