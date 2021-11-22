Vaka sayılarının arttığı Kırklareli'nde belediye personeline PCR testi yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Kırklareli'nde belediye personeline PCR testi yapıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ekipleri her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 325,93 olarak açıklandığı kentte aşılama ve PCR testi uygulamalarına ağırlık verdi.

Sağlık ekipleri belediye meclis salonunda personele PCR testi uygulaması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek adına, tedbirler almaya devam ettiklerini belirtti.

Belediyenin sürekli vatandaşlarla temas halinde bir kurum olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, "Personellerimizin tamamına PCR testi yaptırıyoruz. Tarama testi, sağlık ekipleri tarafından planlanan program dahilinde tüm personelimize uygulanacak. Bu çalışma ile personelimizin sağlığını korurken muhtemel yayılmanın önüne geçmeyi de hedefliyoruz. Sağlık personellerimize özverili çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir an önce dünyanın bu salgından kurtulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet