Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de vatandaşlar 'maske' takmayanlardan dertli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de vatandaşlar 'maske' takmayanlardan dertli

Son 3 gün içerisinde vaka sayılarının en çok artış gösterdiği 7 il arasında bulunan Kayseri'de vatandaşlar, maske takmayan insanlardan şikayetçi. Son 2 günde 23 dairenin karantinaya alındığı Kayseri'de yaşayan Halil Cankı, "Bu hastalığı karşı ukala bir tavrımız var" dedi.

Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de vatandaşlar 'maske' takmayanlardan dertli
24.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:57

Son 3 gün içerisinde vaka sayılarının en çok artış gösterdiği 7 il arasında bulunan Kayseri'de vatandaşlar, maske takmayan insanlardan şikayetçi. Son 2 günde 23 dairenin karantinaya alındığı Kayseri'de yaşayan Halil Cankı, "Bu hastalığı karşı ukala bir tavrımız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayılarında son 3 günde en çok artış gösteren 7 il arasında bulunan Kayseri'de bazı vatandaşlar maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazı vatandaşlar ise maske kuralını ihlal ediyor. Kayserili vatandaşlar da, maske takmayan insanlar yüzünden vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

"Maskesi olmayana maske tak diyorum, 'Sana ne' diyorlar"

Kayserili bir vatandaş, "Ben el dezenfektanı ile ellerimizi dezenfekte ediyorum. Maskemi de çıkartmıyorum. Ellerimi zaman zaman sabunlu suyla bol bol yıkıyorum. Geçen gün bindiğim tramvayda bir kişinin maskesi yoktu. 'Maskeni niye takmıyorsun?' deyince bana 'Sana ne' dedi. Cevap versem belaya kalacağım. Bende geçip ileriye gittim. Yapacak bir şey yok" dedi.

Mustafa Çelik isimli bir vatandaş ise, "Devletimizin herkesin başına koyacak hali yok. Ben maske takmıyorsam, kendimi değil vatandaşı düşünmem lazım. İnsanlar her yerde yan yana duruyorlar. Ben devletimizin daha sıkı tedbir almasını istiyorum. Adamlar maskeyi koluna takıyor. İnsanların karşılarındaki insanı düşünmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Bu hastalığa karşı ukala bir tavrımız var"

Kayserili Halil Cankı da, korona virüsü önemsemeyen insanlara uyarılarda bulunarak, "Bizim bu hastalığa karşı ukala bir tavrımız var. Hastalığa kabadayılık yapıyoruz. Özellikle alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde birçok insanımızın kasıtlı olarak maske takmadığını görüyoruz. Biz hastalığı şimdiye kadar çoktan bitirirdik. Biz temiz bir milletiz ama bu hastalığa karşı ukalalık yaptığımızdan dolayı bu hastalığı bir türlü silip atamadık. Bundan dolayı da zaman zaman çoğalmalar oluyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Magazin
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti Ekonomi
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren kadının burnuna şiş saplandı
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Lütfü Türkkan Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hande Erçel Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Falcao Burak Yılmaz Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Vaka sayılarının arttığı Kayseri'de vatandaşlar 'maske' takmayanlardan dertli - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 12:15:28. #1.14#
title