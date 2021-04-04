İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
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İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORANİVÜRÜS vaka sayılarının arttığı İzmir'de, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarak evlerinde kaldı.

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KORANİVÜRÜS vaka sayılarının arttığı İzmir'de, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarak evlerinde kaldı. Sokağa çıkma muafiyeti çerçevesinde dışarıda olanlar ise havaların ısınmasıyla vaka sayılarının azalacağını düşündüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İzmir'de 20-26 Mart tarihlerinde 156,48 olan vaka sayının 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında 218,88'ye yükseldiği bildirildi. Kırmızı ile ifade edilen yüksek riskli illerden olan İzmir'de, cumartesi ve pazar günü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ederken, kısıtlamaya uyan İzmirlilerin evde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi arttırdığı dikkat çekti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde belli bölgelerde denetim noktaları oluşturdu. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurup, sokağa çıkış izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücülere ve vatandaşlara ceza uygulandı.

Köpeği Rex'i gezdirmek amacıyla sokağa çıkan ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyen vatandaşlardan Fatih Bayraktar, Bir an önce hastalığın bitmesini istiyoruz. Vaka sayıları şu anda çok yüksek. Yaz mevsiminde ölüm oranları azalıyor. 15 gün sonra normale döneceğimizi ümit ediyorum. Geçen yaz ile aynı durumun düşünüyorum. Bugün köpeğimi gezdirmek için çıktım. İzmir çok sakin görünüyor. Bir an önce salgın bitsin de bizler de eski günlerimize dönelim dedi.

Kısıtlamadan muaf olan işçilerden Alaaddin Kahyacıoğlu, Vaka sayıları yükseldiği için tedirginiz. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Yasaklar mutlaka devam etmeli diye konuştu.

İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE, HALK KISITLAMAYA UYDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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