İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vaka sayılarının arttığı İzmir'de, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarak evlerinde kaldı.

Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi

KORONAVİRÜS vaka sayılarının arttığı İzmir'de, pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarak evlerinde kaldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre 100 bin nufusta görülen koronavirüs vaka oranında İzmir'de 156.48 olan vaka sayısı 218.88'e yükseldi. Risk haritasında yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renk olarak gösterilen İzmir'de, vatandaşların cumartesi ve pazar günü kısıtlamaya uyarak evderinde kaldıkları gözlendi. Polis ekiplerinin ise denetimi arttırdığı dikkat çekti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde belli bölgelerde denetim noktaları oluşturdu. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurup, sokağa çıkış izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma muafiyeti bulunmadığı halde kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan vatandaş ve sürücülere cezai işlem uygulandı. Kentin işlek caddeleri sessizliğe bürünürken, Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı gibi ünlü meydanlar sokak hayvanlarına kaldı.

İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI
İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Ersun Yanal Yılmaz Vural Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İZMİR VAKA SAYILARININ ARTTIĞI İZMİR'DE HALK GÜNEŞLİ HAVAYA RAĞMEN EVDE KALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:54:25. #1.15#
title