VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen insanlar pazar yerine akın etti.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen insanlar pazar yerine akın etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs vaka sayılarının artışına rağmen, semt pazarlarında yoğunluk oluştu. İlçede çok sayıda kişinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığını söyleyen vatandaşlar, tedbirlere uyulmasını istedi.

Herkesi aşı olmaya davet eden pazar esnafı Aysel Osmanoğlu, 'Esnaf ve insanlar tedbirli olursa vakalar artmayacak. Herkesin aşılarını yaptırmasını özellikle rica ediyorum. Ne başkalarına, ne de kendilerine rahatsızlık vermelerini istemem. Herkes dikkat ederse bu hastalıktan kurtuluruz. Vakalar fazlasıyla arttı. Benim komşularımın çoğu korona oldular. Ben olmadım. Olmak da istemiyorum. Ben çalıştığım için, tedbirlere de elimden geldiği kadar uymaya çalışıyorum. Çarşıda, pazarda herkes dikkat etmiyor. Ben gıda işi yaptığım için hijyene dikkat ediyorum. Ellerimi yıkamaya dikkat ediyorum. Sürekli suyla ve sabunla temas ediyorum. Herkese de bunu öneriyorum' dedi.

İnsanların dikkatsiz olduğunu söyleyen Nevzat İnanç ise, 'Tedbirlere dikkat edilmesi lazım. Dikkat edilirse, her şey biter. Tedbirlere 4 kişi uyuyorsa, 5 kişi uymuyor. İşin gerçeği bu. Maskeleri kimisi koluna, kimisi çene altına takıyor. Hiç kimse dikkat etmiyor. Sosyal mesafeye, maskeye ve aşıya dikkat edersek her şey biter' diye konuştu.

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Sarıyer'de elektrik bakım onarım ekibine döner bıçaklı saldırı
Pendik'te eczacı kadının taciz davası kabusa dönüştü! Eşini öldüresiye dövdüler
Pendik'te eczacı kadının taciz davası kabusa dönüştü! Eşini öldüresiye dövdüler
PENDİK'TE ECZACI KADININ 'TACİZ' DAVASI KABUSA DÖNÜŞTÜ
PENDİK'TE ECZACI KADININ 'TACİZ' DAVASI KABUSA DÖNÜŞTÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
VAKA SAYILARININ ARTTIĞI AKYAZI'DA PAZAR YERLERİNDE YOĞUNLUK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:48:22. #1.16#

title