Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor

Bir yılı aşkındır tüm dünyada olduğu gibi Malatya'da da hayatı kabusa çeviren korona virüsün etkilediği sektörlerin başında gelen düğün sektörü, vaka sayılarının artışı nedeniyle yaz sezonuna yönelik endişe duyuyor.

Bir yılı aşkındır tüm dünyada olduğu gibi Malatya'da da hayatı kabusa çeviren korona virüsün etkilediği sektörlerin başında gelen düğün sektörü, vaka sayılarının artışı nedeniyle yaz sezonuna yönelik endişe duyuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı haritada yüz binde yüzde 92 ile geçen haftaya oranla vaka sayılarının yüzde yüz arttığı Malatya'da kısıtlamaların yeniden gelebileceği ifade ediliyor. Vaka sayılarının iki katına çıktığı kentte gelinlikçiler, şuan işlerinde durgunluk yaşandığını, tedbirlere uyulmaması durumunda kısıtlamaların olabileceğini ve işlerinin durağan geçebileceğini belirtiyor.

"Korona virüsle birlikte her şey duraklamaya geçti"

Yaklaşık 20 yıldır gelinlik sektöründe yer alan işletmeci Arzu Saygan, 1 Mart'ta başlayan yeni kontrollü normalleşme ile birlikte düğün sektöründe henüz bir canlılık yaşanmadığına dikkat çekerek, "Vatandaşlar hangi dönemde düğün yapacakları konusunda henüz bir adım atamıyorlar. Sadece 100 kişilik düğünlere izin verildiği için şuan birçok kişi erteleme yoluna gidiyor" dedi.

Korona virüs salgınından etkilendiklerini belirten Saygan, pandemiden kurtulmak için tedbirlerin elden bırakılmamasının önemli olduğunu, düğün sezonunun başlaması için bu alınan önlemlerin çok önemli olduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı