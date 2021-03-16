Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor

16.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:11
Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor

Bir yılı aşkındır tüm dünyada olduğu gibi Malatya'da da hayatı kabusa çeviren korona virüsün etkilediği sektörlerin başında gelen düğün sektörü, vaka sayılarının artışı nedeniyle yaz sezonuna yönelik endişe duyuyor.

Bir yılı aşkındır tüm dünyada olduğu gibi Malatya'da da hayatı kabusa çeviren korona virüsün etkilediği sektörlerin başında gelen düğün sektörü, vaka sayılarının artışı nedeniyle yaz sezonuna yönelik endişe duyuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı haritada yüz binde yüzde 92 ile geçen haftaya oranla vaka sayılarının yüzde yüz arttığı Malatya'da kısıtlamaların yeniden gelebileceği ifade ediliyor. Vaka sayılarının iki katına çıktığı kentte gelinlikçiler, şuan işlerinde durgunluk yaşandığını, tedbirlere uyulmaması durumunda kısıtlamaların olabileceğini ve işlerinin durağan geçebileceğini belirtiyor.

"Korona virüsle birlikte her şey duraklamaya geçti"

Yaklaşık 20 yıldır gelinlik sektöründe yer alan işletmeci Arzu Saygan, 1 Mart'ta başlayan yeni kontrollü normalleşme ile birlikte düğün sektöründe henüz bir canlılık yaşanmadığına dikkat çekerek, "Vatandaşlar hangi dönemde düğün yapacakları konusunda henüz bir adım atamıyorlar. Sadece 100 kişilik düğünlere izin verildiği için şuan birçok kişi erteleme yoluna gidiyor" dedi.

Korona virüs salgınından etkilendiklerini belirten Saygan, pandemiden kurtulmak için tedbirlerin elden bırakılmamasının önemli olduğunu, düğün sezonunun başlaması için bu alınan önlemlerin çok önemli olduğunu söyledi. - MALATYA

Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor
Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Hulusi Akar Ziya Selçuk Pervin Buldan
Magazin Demet Akbağ Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vaka sayılarının artışı düğün sektörünü düşündürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:14:56. #1.15#
title