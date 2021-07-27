Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı
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Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Sağlık

- Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde korona virüs vakalarında en çok azalan iller arasında yer alan Çorum'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

- Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı

ÇORUM - Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde korona virüs vakalarında en çok azalan iller arasında yer alan Çorum'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

Pandemi sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tedbirlere uyulması ve aşı yapılması çağrısında bulundu.

Ticaret Borsası hububat sezonu açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, son günlerde ülke genelinde olduğu Çorum'da korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.

16 Temmuz tarihinde 20 olan vaka sayısının dün itibariyle 70'e yükseldiğine dikkat çelen Vali Çiftçi, "Dün hastanemizde yapılan testlerde 70 kişi pozitif çıktı. Son zamanlarda yapılan testlerin vakaya dönüşme oranı 7.80'e yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bu oran 7.28 idi. Ülke genelinde son zamanlarda 5 binlere kadar düşen vaka sayıları tekrar 10 binlerin üzerine çıktı. Bunun ilimize yansımaları var. Pandemi henüz bitmiş değil toplum olarak tedbirlere Çorumlular olarak uymamız gerekiyor" dedi.

Aşılama çalışmaları hakkında da bilgi veren Çiftçi, "Çorum'da aşılama çalışmaları iyi seyrediyor. Dün aldığım rakamlara göre 1,2 ve 3'cü doz olarak toplam aşılama oranı 485 bin. 530 bin nüfusumuz olduğumuzu düşünürsek 485 bin iyi bir rakam. Ancak aşı olmayan, aşısız çıktığı halde sağlık kurumlarına müraccat etmeyen vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bu işin başka bir çözümü, başka bir mücadelesi yok. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı hem kendi hem toplum sağlığı açısından aşı olmaya davet ediyorum. Bu konuda lütfen hassasiyet gösterelim" diye konuştu.

Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı
Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı
Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı
Vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklayan Vali Çiftçi, aşı olun çağrısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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