Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim

28.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:08

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı ile ölümlerin son günlerde artış göstermesinin ardından ekipler denetimleri sıklaştırdı.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısı ile ölümlerin son günlerde artış göstermesinin ardından ekipler denetimleri sıklaştırdı.

Korona virüs vaka sayısının 11 bin 700'ü geçtiği 147 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Karabük'te denetimler arttı. Polis ekipleri ve Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekipleri özellikle insan hareketliliğin yoğun olduğu cadde ve alışveriş merkezlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler mağazalarda dezenfektan ve kabin kontrolü yaptı.

Kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanırken vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği, sigara içme yasağına da uydukları görüldü. - KARABÜK

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim
Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim
Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim
Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ

İlgili Haberler

Camilerde korona virüs denetimi
Camilerde korona virüs denetimi
Kısıtlamada 15 Temmuz Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi
Kısıtlamada 15 Temmuz Köprüsü'ndeki denetimler havadan görüntülendi
Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: 'Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok'
Antalya'da korona denetiminde şaşırtan cevap: "Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Bülent Ersoy Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vaka sayılarının artış gösterdiği Karabük'te sıkı denetim - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:09:48. #1.15#
title