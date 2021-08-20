Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
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Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayısı 20 günde 2 kattan fazla artış gösterdi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs vaka sayısı 20 günde 2 kattan fazla artış gösterdi. Vaka sayılarındaki artışa rağmen kentin çarşı ve meydanlarında yoğunluk gözlendi.

Kontrollü normalleşmenin ardından Gaziantep'te yaşayanlar, çarşı ve meydanlarda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ayı sonunda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Gaziantep'te 100 bin kişide 58,02 olan vaka sayısı dün açıklanan tabloda ise 126,26 olarak güncellendi. Vaka sayısındaki artışa karşın vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü. Kentin en kalabalık noktalarından Gaziler Caddesi'nde, çoğu kişi maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptı. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri, halkı maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.


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Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk
Vaka sayılarının 20 günde 2 kat arttığı Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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