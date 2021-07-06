Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçıları sevindirdi

Kovid-19 vaka sayılarında 26 Haziran-2 Temmuz haftasında en fazla düşüşün görüldüğü ilk 10 il arasına giren Denizli'de, aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kovid-19 vaka sayılarında 26 Haziran-2 Temmuz haftasında en fazla düşüşün görüldüğü ilk 10 il arasına giren Denizli'de, aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Denizli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı her 100 bin kişide görülen vaka sayıları sıralamasında önceki haftaya göre yüzde 22,19 gerilemeyle en fazla düşüşün görüldüğü iller arasında yer aldı.

Her 100 bin kişide 28,82 vakanın görüldüğü kentte, sayıların düşmeye devam etmesi sağlık çalışanlarını sevindiriyor.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı açıklamada, virüsle başa çıkabilmenin tek yolunun aşı olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan son bir haftada vaka sayıları en çok azalan iller arasında Denizli de yer almaktadır. Bu başarıda emeği geçen, var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza ve aşılarını yaptıran ve tüm tedbirlere uyan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Aşı Tablosu verilerine göre 534 bin kişinin ilk doz, 227 bin kişinin ikinci doz aşılarının yapıldığı kentte vatandaşların aşı uygulama noktalarına ilgisi devam ediyor.

Denizli Devlet Hastanesinde aşı biriminde görevli Sare Hacervar AA muhabirine, aşılama sürecinde yorucu bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Vaka sayılarında çok fazla azalma oldu. Bu aşılanmanın getirdiği bir şey. Tüm vatandaşların aşılanmasını istiyoruz. Bu sürecin geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Hemşire Gamze İnamlık ise salgını yenmenin tek yolunun aşıdan geçtiğini dile getirerek, "Çok yorgunuz, keşke bu süreç bir an önce bitse. Vaka sayılarındaki düşüş bizi çok mutlu etti. Kurallara uymayı tercih etmemiz gerekiyor. İnşallah herkes birbirine destek olur ve bu hastalıktan kurtuluruz." dedi.

Hemşire Gülsün Çiyancı da bu dönemde yıpranmalarına rağmen vatandaşın sağlığı için mücadeleye devam ettiklerini anlatarak, "Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Tüm dünya bu hastalığı yok etmek için çalışıyor. Aşı olarak hastalığı yeneceğimizi düşünüyorum. Herkesten tereddüt etmeden aşılarını olmalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek