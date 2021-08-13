Vaka sayılarındaki artış sürüyor
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Vaka sayılarındaki artış sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Yerel

Vaka sayılarındaki artış sürüyor KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son vaka haritasına göre Kütahya'da vaka artışı devam etti ve her yüz binde bir vaka sayısı 138,67 ile Ege bölgesinde en çok vakaya sahip ikinci il oldu.

Vaka sayılarındaki artış sürüyor

KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son vaka haritasına göre Kütahya'da vaka artışı devam etti ve her yüz binde bir vaka sayısı 138,67 ile Ege bölgesinde en çok vakaya sahip ikinci il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son vaka haritasına göre Kütahya artışı sürdürdü. Her yüz binde bir vaka sayısı 138,67 olan Kütahya Ege Bölgesinde en çok vakaya sahip ikinci il oldu. Haftalardır vakaların arttığı Kütahya'da geçtiğimiz hafta açıklanan vaka haritasında 108,55 olan oran yeni harita ile 138,67'ye yükseldi. Kütahya bu sonuç ile vaka sayında yükselişi sürdürken Ege'de 172,11 ile ilk sırada olan Denizli'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Vakaların artışını değerlendiren vatandaşlar aşının önemine dikkat çekerek herkesi aşı olmaya davet etti, sosyal mesafe ve maske kullanımına gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Vaka sayılarındaki artış sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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