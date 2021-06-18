Vaka sayılarında Eskişehir'de yükseliş, Kütahya ve Bilecik'te düşüş
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Vaka sayılarında Eskişehir'de yükseliş, Kütahya ve Bilecik'te düşüş

Vaka sayılarında Eskişehir'de yükseliş, Kütahya ve Bilecik'te düşüş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te düşen koronavirüs vaka sayısı, Eskişehir'de artış gösterdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te düşen koronavirüs vaka sayısı, Eskişehir'de artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, 5-11 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 88,50'den 11,29 artışla 99,79'a yükseldi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 96,99'dan 30,96 düşüşle 66,03 oldu. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 101,55'ten 13,29 düşüşle 88,26'ya indi. Eskişehir, haftalık risk haritasında vaka sayısı artış gösteren 17 il arasında yer aldı.Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 kentte bölgelerin, 'düşük risk' anlamına gelen mavi renkte olduğu görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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