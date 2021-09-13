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Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Genel

Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Vaka sayısında kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftanın en fazla vaka artışı olduğu il...

Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç :

"Vaka sayısında kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu"

KAYSERİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haftanın en fazla vaka artışı olduğu il olan Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç aşı uyarısında bulunarak; "Vaka sayısında kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan il olan Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; vaka sayısının, kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru eğilimin oluştuğunu aktardı. Kendisinin 4 doz aşı olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, vatandaşa da aşı olmalarını tavsiye ederek; "Bundan yaklaşık 2 buçuk ay önce kazanımlarımız yoktu, hepimiz hareket sınırlılığı durumundaydık. Şimdi bir rahatlama oldu, normalleşme dönemine doğru gidiyoruz. Ancak vaka sayısında kontrol edilemez konumlara gelme yönüne doğru bir eğilim oluştu. Kayseri tabiriyle bir 'gıvışlama' var. Öyleyse yapacağımız şey nedir? ya hastalığı geçireceğiz bağışıklık kazanacağız, ya da aşıyı yaptıracağız bağışıklık kazanacağız. Hastalığı geçirme konusunda kimsenin bir sonraki adım hakkında görüş belirtme şansı yok. ya da aşıyı yaptıracağız. Sosyal medyada kulaklarımızı tırmalayan, kafamızı karıştıran dedikodu eksik olmuyor. Yapılacak şey; kulaklarımızı tıkamak, önümüze bakmak, bilim adamlarına ve sağlık çalışanlarına güvenerek aşımızı yaptırmak. 4. aşısını yaptırmış doktor başkan olarak bu ifadeleri kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı

Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı

Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı

Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı
İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vaka sayılarında en çok artışın yaşandığı Kayseri'de başkan uyardı - Haberler
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