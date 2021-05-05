VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
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VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS risk haritasının haftalık verilerinde Türkiye'de en az vaka görülen 5 kent arasında yer alan Mardin'de, hedef düşük riskli il kategorisi olan 'mavi'ye ulaşmak.

KORONAVİRÜS risk haritasının haftalık verilerinde Türkiye'de en az vaka görülen 5 kent arasında yer alan Mardin'de, hedef düşük riskli il kategorisi olan 'mavi'ye ulaşmak.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında Mardin, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 95 olurken, bu hafta ise 76,40'a geriledi. Bu oranla Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt ve Van ile birlikte Türkiye'nin en az vaka görülen kentler arasında yer aldı. Şu an 'yüksek riskli' turuncu kategoride yer alan Mardin'in hedefi 'düşük riskli' illerin kategorisi olan 'mavi' olmak.

VALİDEN KURALLARA UYMAYA DEVAM ÇAĞRISI

Vali ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabında kurallara uymaya devam edilmesine yönelik çağrıda bulundu. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabında, Değerli hemşehrilerim, kadim şehrimizde vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Haftalık Covid-19 haritasına göre ilimizdeki vaka sayısı 100 binde 76,40. Tam kapanma sürecini fırsat bilip kurallara uymaya devam edersek bu oranı en aşağı çekebiliriz. Hedef mavi Mardin dedi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Öte yandan, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 6'ncı gününde Mardin'in cadde ve sokakları boş kalırken güvenlik güçleri ise denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞÜN SÜRDÜĞÜ MARDİN'DE HEDEF, 'MAVİ' OLMAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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