Vaka sayılarında düşüş başladı, kent maviye döndü

Vaka sayılarında düşüş başladı, kent maviye döndüDÜZCE – Geçtiğimiz günlerde korona virüs vaka sayılarında en yüksek artış gösteren Düzce'de, yüz binde yüzde 567,88 ile görülen rakamın ardından vaka oranı yüz binde 118'e kadar geriledi.

Vaka sayılarında düşüş başladı, kent maviye döndü

DÜZCE – Geçtiğimiz günlerde korona virüs vaka sayılarında en yüksek artış gösteren Düzce'de, yüz binde yüzde 567,88 ile görülen rakamın ardından vaka oranı yüz binde 118'e kadar geriledi. Kıpkırmızı olan şehir mavileşmeye başlarken, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "El birliği ile bunu başardık" dedi.

Düzce, Korona virüs vaka sayılarındaki düşüşünü sürdürüyor. 17-23 Nisan'da açıklanan tabloda yüz binde 567,88 vaka oranı bulunan Düzce, Hayat Eve Sığar uygulamasında kıpkırmızı olmuştu. Alınan önlemler ve tedbirler sonrasında kentte vaka sayısında düşüşler başladı. 24-30 Nisan'da yüz binde 400,07'ye, 1-7 Mayıs'ta 222,66'ya, 8-14 Mayıs'ta yüz binde 127,88'e ve son olarak 15-21 Mayıs'ta yüz binde 118,02'ye geriledi. Şehirdeki kırmızı görünümse yavaş yavaş yerini maviye bırakmaya başladı.

"Bu konuyu gündemimizden düşüreceğiz"

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzcelilere bu tablonun devamı için çağrıda bulunarak, "Sağlık çalışanlarımız çok yoğun çaba sarf etti. Hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem kamu kuruluşlarımız, hem de vatandaşlarımız ile birlikte el birliği ile bunu başardık. Bundan sonraki süreçte de aşılama ile bu konuyu gündemimizden düşüreceğiz. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca'da bu minvalde açıklamalarda bulunmuştu. Aşı ile ilgili açılmış olan yaş grubunda Düzce'de yüzde 70'leri bulduk. Burada korona virüsü atlatıp da aşı sırasını bekleyen vatandaşlarımızda var. Ben şu anda buradan tekrar tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aşı hakkı çıkmış olan bütün vatandaşlarımızın gerek mesaj ile gerek E-Nabız üzerinden aşıları ile ilgili randevularını alıp bir an önce yaptırmalarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş