Trakya'da vatandaşlardan maske kullanmayan ve aşı olmayanlara sitem

KIRKLARELİ (AA) - Edirne vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilden biri oldu. Kentte yaşayan vatandaşlar maskesiz ve aşısızların bir an önce aşılarını olması ve maske kullanımına dikkat etmesini istiyor.

Yoğun cadde ve sokaklarla bazı vatandaşların maskesiz gezdiği bazılarının ise maskelerini koluna taktığı görülüyor.

Esnaf İdris Yeşilırmak, AA muhabirine, insanların Kovid-19 salgınını umursamayarak maske kullanmadığını söyledi.

Etrafında gördüğü birçok kişinin salgın yokmuş gibi davrandığını ifade eden Yeşilırmak, "Maske kullanmıyorlar, serbest şekilde geziyorlar, böyle bir rahatlama var. Ama hiç iyi değil bu durum. Dünya kadar her gün ölü var, her gün cenaze var burada caminin yanında işyerim görüyoruz. Herkesin kurallara uyması lazım." dedi.

Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Tanıdıklarım 2 doz aşısını oldu. 3 doz derlerse 3. dozu da oluruz. Yapılacak bir şey yok. Dayımızı ve amcamızı kaybettik koronavirüs yüzünden. İnsanlar sevdiklerin hiç umursamıyor mu? İnsanların ne yapmak istediklerini anlayamıyorum, kurallara uymaları lazım. Maske takmadığımız günlere geri dönmek istiyoruz. Salgının artmasıyla ilgili kabahat bizde kurallara uymamız gerekiyor. Kurallara uyarak düzelebilir. Herkes annesini, babasını, akrabalarını kaybettikten sonra mı kurallara uyalım? İnsanlarımız biraz daha fazla duyarlı ve sağduyulu olmalıdır."

Vatandaşlardan Necmi Kara da Kovid-19 salgınıyla ilgili bir rehavet yaşandığını dile getirdi.

Maske kullanımının düşük olduğunu aktaran Kara, "Maske kullanalım, kalabalıklara girmeyelim sosyal mesafeye dikkat edelim. Arkadaşlarımızı, akrabalarımızı ziyaret etmiyoruz. Aşı olmamıza rağmen kurallara uyuyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Necati Kara ise aşı olmayanlardan uzak durmaya çalıştığını belirtti. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralını devam ettirmesi gerektiğini aktaran Kara, aşı olmayanların mutlaka aşı olması gerektiğini kaydetti.