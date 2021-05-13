Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'un hedefi mavi renge dönmek
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Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'un hedefi mavi renge dönmek

Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'un hedefi mavi renge dönmek
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'un 100 binde vaka sayıları bakımından 47. sıraya gerilediğini belirterek hedeflerinin mavi renk olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'un 100 binde vaka sayıları bakımından 47. sıraya gerilediğini belirterek hedeflerinin mavi renk olduğunu söyledi.

Dağlı, beraberindeki heyet ile 112 ve Aşı Filyasyon Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Samsun'un Türkiye'nin Koronavirüs Tablo'sunda her 100 binde vaka sayıları bakımından 5 hafta Türkiye'nin gündeminde olduğunu anımsatan Dağlı, "Samsun olarak Türkiye gündemini maalesef işgal ettik. Allah'a şükür 3 haftadır iniş trendine geçtik. Gayet iyi duruma doğru ilerliyoruz. " dedi.

Samsun'un önceki hafta vaka sayıları bakımından 40'ıncı sırada olduğunu bu sayıların bu hafta 47'inci sıraya gerilediğini ifade eden Vali Dağlı, renk haritasında maviyi hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İnşallah hedefimiz ilk mavi alan il olmak. Bunu hedefliyoruz. Bunun için de tüm kolluk kuvvetlerimiz, sağlıkçılarımız, kaymakamlarımız, yerel yönetimlerimiz canla başla mücadele ediyorlar. Vatandaşımızın özverisi desteği hoş görüsü bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızla biz bunu başarabileceğiz. Vatandaşlarımızın dirayetiyle bu noktaya geldik. Bundan sonra da özellikle şu bayram ortamında sokağa çıkma konusunda bayram ziyaretleri konusunda vatandaşlarımızdan hoşgörü bekliyoruz. Bunu başarabilirsek Samsun'u ilk maviye ulaştıran il olmak istiyoruz."

Denetimlerin sıkı bir şekilde uygulandığının altını çizen Dağlı, takviye polis ekipleriyle ara sokakların bile denetlendiğini, ekiplerin izolasyonda olanların kontrolüne de önem verdiğini bu sayede vaka sayılarındaki düşüşün sağladığını vurguladı.

Dağlı, düşüşün yoğun bakım ve entübe hasta sayılarındaki düşüşe de yansıdığını belirterek, "Vefat sayılarımızda da belli bir düşme var. Düşme trendi bu şekilde devam ederse başarılı olacağız." diye konuştu.

"Bu bayramı çekirdek aile olarak geçirmek zorundayız"

Bayram ziyaretlerinin ertelenmesinin önemine vurgu yapan Dağlı, şöyle devam etti:

"Bugün nasıl evlerimizdeysek yarın, yarından sonra ve pazar günü de mutlaka evlerimizde olalım. Yakın bir akrabamız eğer başka bir evde yaşıyorsa bizim için her zaman risktir. Aynı evin içinde olanlar birlikte olacak tabii. Birkaç aile akraba da olsa kardeş de olsa eş dost da olsa bir araya kesinlikle gelmemeliler. Bu konuda çağrıda bulunuyorum. Bu bayramı çekirdek aile olarak geçirmek zorundayız."

Dağlı'ya Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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