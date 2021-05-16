Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'da aşı olmayanlar için "ikna" çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'da aşı olmayanlar için "ikna" çalışması başlatıldı

Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'da aşı olmayanlar için 'ikna' çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, aşı olma konusunda kararsız kalan vatandaşlar için sağlıkçıların bilgilendirme çalışması yapacağını söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, aşı olma konusunda kararsız kalan vatandaşlar için sağlıkçıların bilgilendirme çalışması yapacağını söyledi.

Dağlı, AA muhabirine, aşılama konusunda Samsun'un Türkiye sıralamasında ortalamanın üstünde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Koronavirüs Tablosunda her 100 binde vaka sayıları bakımından Samsun'un 5 hafta Türkiye'nin en fazla vaka görülen ili olduğunu anımsatan Dağlı, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarıyla bu oranın 47. sıraya kadar gerilediğini vurguladı.

Kentte aşılamada 500 binin üzerine çıktıklarına işaret eden Dağlı, "Yeni bir hamle başlatıyoruz. Maalesef aşı sırası gelmesine rağmen veya aşı olabilecekken aşı olmayan bazı vatandaşlarımız var. Onlara dönük bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Dağlı, ilçelerde kaymakamların ve sağlık kuruluşlarının bu yönde çalışmalara başladığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlarımızın aşı olup olmama konusunda kafasına takılan bir husus varsa sağlıkçılarımız gruplar halinde işin tıbbi boyutunu onlara anlatacak. Onlarda da olumlu bir kanaat oluşmasını sağlayacağız. İnşallah aşı oranımızı daha da artıracağız. Çünkü aşının bu konuda ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu Türkiye'de de dünyada da böyle. Aşılama oranını artıracağız."

Aşılama çalışmaları kapsamında vatandaşlara ulaşım desteği de sağlayacaklarını söyleyen Dağlı, "Birkaç ilçemizde deneme mahiyetiyle yaptık gayet güzel oldu. Örneğin köylerdeki vatandaşlarımız aşı olmaya ilçe merkezine gelemiyorsa minibüsler ve araçlar görevlendirmek suretiyle onları getireceğiz. Onların da aşı olmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Dağlı, aşılama ve tedbirlerle birlikte Samsun'un yaza "pırıl pırıl" bir başlangıç yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Tam kapanma sonrası ilk Kabine toplantısı yarın! Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak
Tam kapanma sonrası ilk Kabine toplantısı yarın! Erdoğan, alınan kararları Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak
Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Demir Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Muslera Caner Erkin Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vaka sayılarında 5 hafta zirvede olan Samsun'da aşı olmayanlar için "ikna" çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 11:12:24. #1.14#

title