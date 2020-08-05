Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı
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Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı

Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı Zonguldak'ta son günlerde Korona Virüs vaka sayılarında yaşanan artış üzerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda denetimler sıklaştırıldı.

05.08.2020 17:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:41

Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta son günlerde Korona Virüs vaka sayılarında yaşanan artış üzerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda denetimler sıklaştırıldı. Yapılan denetimlerde 10 kişi hakkında maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Zonguldak genelinde Korona Virüs test sonucu pozitif çıkan hasta sayısı son 10 gün içerisinde artarak 78'e yükseldi. Yurt genelinde vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alış veriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerin artırılması istendi. İç işleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Zonguldak ve ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri de denetimlerini artırdı. İl genelinde en fazla vaka sayısının arttığı Kdz. Ereğli'de son 10 günde 28 hastada Korona Virüs testi pozitif çıktı. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri artan vaka sayıları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri özellikle şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler, ticari taksiler ve vatandaşların yoğunlaştığı noktalarda şok denetimler gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli'de polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri kontrol ettikleri araçlardaki sürücü ve yolcuları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Polis ekipleri gün boyu yaklaşık 100 toplu taşıma aracı ve 50 civarında ticari taksi denetledi. Yapılan denetimlerde 10 kişi hakkında maske takmama ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan tutanak tutulup 9 bin TL ceza yazıldı. Polis ekiplerinin denetimlerinin her gün devam edeceği belirtildi.

Vaka sayıları yükselen Zonguldak'ta denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İHA

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