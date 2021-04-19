Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı Sakarya'da geçen hafta 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi ihlal etti Kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise 592 bin lira ceza kesildi Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, vaka sayıları...

Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor! 5,5 tonluk Akıncı TİHA bu yıl TSK envanterine girecek
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

Sakarya'da geçen hafta 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi ihlal etti

Kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise 592 bin lira ceza kesildi

SAKARYA - Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerde arttı. Bir hafta önce 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi kısıtlamayı ihlal etti.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde devam ediyor. Bu kapsamda korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da, vaka sayıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin sayıları da arttı. Polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı denetimler neticesinde bir hafta önce kısıtlamaları ihlal eden kişi sayısı 452 iken bu hafta kısıtlamayı ihlal eden kişi sayısı 683 oldu. Ekipler, son 7 günde yaptığı denetimler neticesinde kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise toplamda 592 bin 920 TL ceza kesildi.

Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ryan Babel Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:34:33. #1.15#

title