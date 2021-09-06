Vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde düştü, Tekirdağ'da yükseldi
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Vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde düştü, Tekirdağ'da yükseldi

Vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde düştü, Tekirdağ'da yükseldi
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde düştü, Tekirdağ'da yükseldi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre Edirne ve Kırklareli'nde düştü, Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, vaka sayısı geçen haftaya kıyasla, nüfusa göre aşılama oranında en iyi illerden biri olan Edirne'de düşüş gösterdi. Geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 66,46 olan kentte vaka sayısı 65,97'ye geriledi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Bu artışın deniz turizminin yaşandığı Saros bölgesindeki hareketlikten kaynaklandığı üzerinde duruldu. Bölgedeki hareketliliğin yavaşlaması sonrası vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, geçen ay ortalarında başlayan vaka sayılarındaki düşüş seyri bu hafta da devam etti.

-Kırklareli ve Tekirdağ

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 53,91'den 51,70'e düştü. Tekirdağ'da ise vaka sayısı 80,85'ten 85,75'e yükseldi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

3-9 Temmuz10-16 Temmuz17-23 Temmuz24-30 Temmuz31 Temmuz - 6 Ağustos7-13 Ağustos14-20 Ağustos21- 27 Ağustos
Edirne11,0424,5263,47159,65191,5174,0666,4665,97
Kırklareli27,9234,4849,4994,54119,7756,1253,9151,70
Tekirdağ27,7520,8827,2567,9093,9684,8280,8585,75
- Aşılama oranı en yüksek iller Trakya'da

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 2'inci Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli ise 5'inci sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,4, Tekirdağ'da 87,2 Kırklareli'nde yüzde 86,8 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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