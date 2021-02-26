Vaka sayıları geçen haftaya göre artan Edirne'de vatandaşlara Valilikten kısa mesajla uyarı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen haftaya göre artması nedeniyle vatandaşlar daha dikkatli olmaları yönünde kısa mesajla uyarıldı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının geçen haftaya göre artması nedeniyle vatandaşlar daha dikkatli olmaları yönünde kısa mesajla uyarıldı.

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29 olarak belirlendi. kentte geçen hafta 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Edirne Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesinin kent merkezlerinden köylere, iş yerlerinden binalara kadar yoğun dezenfekte mesaisinin yanı sıra güvenlik güçlerinin 24 saat esasıyla yürüttükleri denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Buna rağmen vaka sayısının artış göstermesi ise vatandaşların bir kısmının hijyen, fiziki mesafe ve maske kuralına uymamasından kaynaklandığına bağlanıyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla kentte yaşayanlara kısa mesajlar gönderilmeye başlandı.

Topyekun mücadele ile Kovid-19'a karşı başarılı olacağı ifade edilen SMS'de, "Kıymetli hemşehrimiz, ilimizde koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız." ifadeleri yer aldı.

Kısa mesajı alan Edirneliler de devletin tüm birimlerinin Kovid-19 mücadelesine vatandaşların da katkı sunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran