Vaka sayıları düştü, dünyaca ünlü sahil doldu
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Vaka sayıları düştü, dünyaca ünlü sahil doldu

Vaka sayıları düştü, dünyaca ünlü sahil doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, son haftalarda düşüşe geçen vaka sayılarının ardından yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, son haftalarda düşüşe geçen vaka sayılarının ardından yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Sahile gelen turistler 30 dereceyi bulan hava sıcaklığında Akdeniz'in serin suyunun keyfini sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yapmış olduğu açıklamada Antalya'da 5-11 Haziran haftasında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının 28,49 olduğunu duyurmuştu. Turizm kentinde vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından yerli ve yabancı vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini doldurdu. Yarın uygulanacak olan kısıtlama öncesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile akın etti. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması ile vatandaşların daha çok denize girerek serinlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise sahilde şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

"Hava güzel, keyifler yerinde"

Ailesi ile sahile dinlenmeye gelen Uğur Yağmur, "Uzun zamandır Antalya'da yaşıyorum. Antalya güzel bir şehir. Pandemi sürecinde maddi manevi olarak herkes sıkıntıya girdi. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte dünyanı en ünlü plajında herkes gönlünce eğlenmeye çalışıyor. Herkesin işi gücü rast gitsin. Hava güzel, keyifler yerinde" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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