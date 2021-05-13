Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
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Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Sağlık

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor Düzce Valisi Cevdet Atay: "Düşüşler şu anda devam ediyor" Ramazan Bayramı'na düşen vaka sayılarıyla giren Düzce'de çifte bayram yaşanıyor.

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor

Düzce Valisi Cevdet Atay: "Düşüşler şu anda devam ediyor"

DÜZCE - Ramazan Bayramı'na düşen vaka sayılarıyla giren Düzce'de çifte bayram yaşanıyor. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Vaka sayılarımız hızlı bir şekilde düşüyor. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs vaka sayılarında Düzce'yi, vaka sayısı olarak hızlı düşüş yaşayan iller arasında göstermesinin ardından kentte çifte Bayram yaşanıyor. Ramazan bayramı kutlaması için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Cevdet Atay, Ramazan Bayramı tedbirleri ve düşen korona virüs vaka sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini sunan Vali Atay, "Bugün Ramazan Bayramı'mızın birinci günü. Allah Ramazan Bayramı'nın birinci gününü ve bundan sonraki günlerini de huzur içerisinde sağlık içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Buradan tüm Düzceli vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Sağlıklı huzurlu bayramlar diliyoruz. Fedakarlıklarının neticesinde bugünlere kadar geldik. Gelmeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız ilimizin tamamında kolluk güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız herkes görevinin başında. Bugün bayramda bile arkadaşlarımız fedakarca bir tutum içerisinde işlerinin başında. Burada yaşayan insanlara hizmet etmek adına görevlerinin başında görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Düşüşler şu anda devam ediyor"

Vaka sayılarında düşüşlerin devam ettiğini belirten Vali Atay, "Burada bütün mesele vatandaşlarımızın bu kurallara uyması ile alakalı ve hepimiz bunu takip ediyoruz. Sağ olsun Düzceli vatandaşlarımız kurallara riayet ettiler. Bizleri de çok sevindirdi. Geçenlerde yüksek bir şekilde gidiyorduk. Şimdi hızlı bir şekilde düşüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Düşüşler şu anda devam ediyor. İnşallah devam edecek" dedi.

Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor
Vaka sayıları düşen kentte çifte bayram yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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