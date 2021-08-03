Vaka sayıları artmasına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı manzara
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Vaka sayıları artmasına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı manzara

Vaka sayıları artmasına rağmen Esenyurt minibüslerinde yine aynı manzara
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle pozitif vaka sayılarının artmasına rağmen toplu taşıma araçlarında Esenyurt'ta sabah saatlerinde dikkat çeken yoğunluk görüldü.

Korona virüsle pozitif vaka sayılarının artmasına rağmen toplu taşıma araçlarında Esenyurt'ta sabah saatlerinde dikkat çeken yoğunluk görüldü.

Korona virüs pozitif vaka sayılarının artmasına rağmen Esenyurt'ta toplu taşımada manzara değişmedi. Esenyurt'ta yolcu taşıyan minibüslerde dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Minibüsleri adeta tıka basa dolduran yolcular, sabah erken saatlerinden itibaren iş yerlerine gitmeye çalıştı. Minibüste korona virüs yolculuğunu, kameralara da yansıdı.

(Hakan Polat - Şaban Tektaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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