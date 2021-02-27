Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
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Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda

27.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:28
Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda

Edirne'de, son dönemde artış gösteren günlük vaka sayıları sonrası şehir adeta teyakkuza geçti.

Edirne'de, son dönemde artış gösteren günlük vaka sayıları sonrası şehir adeta teyakkuza geçti.

Hafta sonu kısıtlamasında tedbirler en üst düzeye çıkarılarak, polis ekipleri korona virüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında, her aracı her vatandaşı durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından il il günlük vaka sayılarının açıklamasının ardından; rakamın haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen korona virüs vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29 olarak belirlendi. Kentte geçen hafta 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Edirne Valiliği mesajla uyardı

Edirne Valiliği, vaka sayısının artış gösterdiği kentte vatandaşların cep telefonlarına, bir mesaj göndererek, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında uyarılarda bulundu. Söz konusu mesajda, "Kıymetli hemşehrimiz, ilimizde korona virüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verildi.

Adım başı kontrol ediliyor

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, kontrollerini sıklaştırdı. Hafta sonu kısıtlamasında, hemen hemen her güzergahta kontrol noktaları kuran ekipler, her aracı her vatandaşı durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kısıtlama şartlarına uygun izin belgelerini ibraz eden vatandaşlar, kontrol noktasından ayrılırken, izin belgesi olmayanlara ise idari işlem uygulanıyor. - EDİRNE

Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda
Vaka sayıları artış gösteren 'O' il teyakkuzda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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