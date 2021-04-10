Vaka sayıları artınca tedbirler peş peşe geldi
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Vaka sayıları artınca tedbirler peş peşe geldi

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Vaka sayıları artınca tedbirler peş peşe geldi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Koronavirüs vakaların artması sebebiyle 1 belde ve 2 köy için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kısıtlama kararları alındı.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Koronavirüs vakaların artması sebebiyle 1 belde ve 2 köy için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kısıtlama kararları alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi İlçe Kaymakamı Semih Doğanoğlu başkanlığında toplanarak Döğer kasabası, Bozhüyük ve Karacaahmet köylerinde bulunan kıraathane, çay bahçesi, dernekler, lokaller, kulüpler, kahvehane gibi yerlerin geçici bir süre ile kapatılması kararı alındı. Ayrıca kasaba ve köylerde asker uğurlama ve eğlencelerinde yasaklandığı, köy odaları gibi toplu bir araya gelme alanlarında kapalı kalması ve buraların kolluk kuvvetleri tarafından sıkı bir denetim olacağı belirtildi.

Toplu taşıma araçları sık sık denetlenecek

İlçede toplu taşıma servislerinin yolcu sayılarının koltuk sayısından fazla alınmaması, bu süreçte halkın mağdur edilmemesi için sefer sayılarının sık aralıklarla artırılması, bununla ilgili denetimlerin kolluk kuvvetleri tarafınca sık ve düzenli aralıklarla yapılması, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağı, akraba ziyaretlerinin yasak olması da sık sık anons yapılacağı alınan kararlar arasında yerinin aldı.

Pazar yerleri kapalı

Evlerde gün, mevlit, taziye gibi toplu etkinliklerin yapılmaması ve kontrollerin arttırılmasına, Döğer kasabası, Karacaahmet ve Bozhüyük köylerinde ise pazar yerlerinin kapatılmasına ve İlçe genelinde maske takma kuralına uyulması için denetimlerin hem ilçe merkezinde hem de belde ve köylerde muhtarlıklar ve kolluk kuvvetlerince sıklaştırılacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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