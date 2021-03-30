Vaka sayıları artınca mahallenin giriş ve çıkışlarına kontrol getirildi
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Vaka sayıları artınca mahallenin giriş ve çıkışlarına kontrol getirildi

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Vaka sayıları artınca mahallenin giriş ve çıkışlarına kontrol getirildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 950 nüfusa sahip dış mahallelerden Suludere Mahallesi'nde korona virüs vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yerleşim merkezine giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 950 nüfusa sahip dış mahallelerden Suludere Mahallesi'nde korona virüs vaka sayılarının son günlerde hızla artması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yerleşim merkezine giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Bu kapsamda, mahallenin giriş ve çıkış noktalarında beklemeye başlayan jandarma ekipleri, sürücüleri durdurarak kontrollü geçiş sağlıyor. Bu arada, mahallede yaklaşık 100 öğrencisi bulunan ilk ve ortaokul da vaka sayılarının hızla artması üzerine tekrar kapanırken, yüz yüze eğitime ara verilerek öğrenciler yeniden uzaktan eğitim almaya başladı. Öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları duyuruldu.

Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla mahalle sakinlerine duyurdu. Erdoğan, 10 gün öncesine kadar sıfır vaka sayısı olan yerleşim merkezinde dışarıdan gelenlerin mahalle sakinleriyle teması sonucu vaka sayılarının kısa sürede arttığına dikkat çekerek, test sonuçları pozitif çıkanların ise ikamet ettikleri evlerinde izole edildiğini kaydetti. Erdoğan, mahalle sakinlerine yönelik yaptığı paylaşımlarda ise, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Suludere İlköğretim Okulumuzda bugünden itibaren 14 gün boyunca yüz yüze eğitim durdurularak uzaktan eğitim kararı verilmiştir. Tüm veli ve öğrencilerimize duyurulur. Suluderemiz karantinada değildir ama giriş ve çıkışlar kontrollü olacaktır. Biz riayet edelim, değilse işlerin yoğun zamanı komple karantina olabilir. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarını uyalım. Suludere halkımız, lütfen şartları zorlamayalım. Vaka sayımız yüksek, biraz da biz yardımcı olalım. Süreç karantinaya doğru gidiyor mecburi. İşiniz yoksa lütfen dışarı çıkmayın, gerçekten sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Gelin karantinaya alınmadan bu vaka sayılarını hep birlikte azaltalım lütfen" uyarılarında bulundu. - KONYA

Vaka sayıları artınca mahallenin giriş ve çıkışlarına kontrol getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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