Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka yoğunluğunda en çok artış olan 10 il arasında gösterdiği Tunceli'de, devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı.

TUNCELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka yoğunluğunda en çok artış olan 10 il arasında gösterdiği Tunceli'de, devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı. Acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, "Son 1 haftadır vaka sayılarımız ciddi oranda artıyor. Tek Covid-19 servisimiz vardı. Vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı dün paylaştığı 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda; Tunceli geçen haftaya oranla vaka yoğunluğunun arttığı ilk 10 il arasında yer aldı. Vaka sayısının nüfusa oranla 100 bin kişide 342,75 olduğu Tunceli'de, Devlet Hastanesi'nde devlet hastanesindeki Covid-19 servisi dolunca 2'ncisi açıldı. Aşılanma oranının yüzde 76,1 olduğu kentte test kabinlerinde yoğunluk gözlenirken, yoğun bakımda 4 hastanın olduğu belirtildi.

'KÜÇÜK ŞEHİR OLDUĞU İÇİN VATANDAŞLAR BİRBİRİNE KOLAY BULAŞTIRIYOR'

Tunceli Devlet Hastanesi'nde çalışan acil tıp uzmanı Ecem Ermete Güler, şunları söyledi:

"Tek Covid-19 servisi olarak çalışıyorduk. Fakat şimdi vaka sayılarımız arttığı için ikinci servisi açtık. Haftalık verilere baktığımızda da bu görülüyor. Yoğun bakımda da 7 yatağımızdan 4'ü şu anda dolu. Bunun nedenini; halkımızın rehavetine bağlıyoruz. Ev ziyaretleri çoğaldı, üniversite öğrencileri ilimize geldi. Sosyalleşiyoruz fakat bu sırada maske ve mesafeye unutuyoruz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılamayı herkese öneriyoruz. Vatandaşlarımız aşıya güveniyor. Fakat aşı olduğumuz için hasta olacağımız anlamına gelmiyor. En önemlisi önlem diyebiliriz. Günlük vakalarımız 55 ile 60 arasında. Geçen haftalara göre ciddi bir artış var. Vatandaşların artık ev ziyaretlerini iptal etmeleri gerekiyor. Burası nüfus olarak küçük bir şehir. Dolayısıyla bunun için insanlar birbirine kolay bulaştırıyor. Vatandaşlarımız dikkat etmezse daha da fazla servis açacağız. Vatandaşlarımızı aşı olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz."


Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Vaka sayıları artan Tunceli'de ikinci Covid-19 servisi açıldı

Kararı valilik duyurdu! Yurt dışından Samsun'a gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu getirildi

Kararı valilik duyurdu! Yurt dışından Samsun'a gelecek olanlara iki doz aşı ya da karantina zorunluluğu getirildi

 Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi

 Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title