Vaka sayıları artan Trakya'da denetimler aralıksız devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Trakya'da salgın tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Trakya'da salgın tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Vaka risk haritasında "kırmızı" kategoride olan Edirne'de, kent merkezindeki Saraçlar, Balıkpazarı ve Çilingirler caddelerine girişte ekipler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kalabalığın en yoğun olduğu bu caddelere, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki esaslar uyarınca 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin veriliyor.

Kent genelinde vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu gözlenirken kuralları uymayan vatandaşlar denetim ekiplerince uyarılıyor. Kurallara uymayan vatandaşlara ise idari işlem uygulanıyor.

Öte yandan kent merkezindeki bir tekstil fabrikası, çalışanlar arasında artan Kovid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici bir süreliğine kapatıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli ve Tekirdağ'da da salgın tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler esnafları ve vatandaşları salgın tedbirleri kapsamında bilgilendiriyor.

Kent merkezinde caddelerde ve bazı bankaların önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Her iki ilde de vatandaşların maske ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar