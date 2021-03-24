Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
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Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı

24.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:04
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı

SAĞLIK Bakanlığı'nca şubat ayında açıklanan risk haritasında, vaka oranı 100 binde 10,43 olan Iğdır'da, 1 Mart itibarıyla başlayan normalleşmenin ardından vakalar artmaya başladı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca şubat ayında açıklanan risk haritasında, vaka oranı 100 binde 10,43 olan Iğdır'da, 1 Mart itibarıyla başlayan normalleşmenin ardından vakalar artmaya başladı. 6-12 Mart tarihleri arasında 100 binde 80,97 olan vaka oranı 13-19 Mart tarihleri arasında 107,30 olarak açıklandı. 'Çok yüksek riskli' il konumuna gelen Iğdır'da valilik; kahvehane, çay ocakları, lokanta ve kafelerde denetimleri sıklaştırırken, sosyal paylaşım sitesi üzerinden de halka uyarıda bulunuldu. 

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında, vaka oranı şubat ayında 100 binde 10,43 olan Iğdır'da 1 Mart itibariyle başlayan normalleşmenin ardından vakalar artmaya başladı. 6-12 Mart'ta 100 binde 80,97 olan vaka oranı 13-19 Mart tarihleri arasında 107,30 olarak açıklandı. 'Çok yüksek riskli' il konumuna gelen Iğdır'da valilik denetimlerini sıklaştırdı. Valilik tarafından oluşturulan ekipler kahve, lokanta, çay ocağı, kafe gibi yerlerde denetimler artırıldı. Alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken, valilik sosyal paylaşım sitelerinden de halkı uyardı. Denetim fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Değerli Iğdırlılar; Şehrimiz en düşük riskli iller arasındayken malesef son 20 gün içinde mutasyonlu virüsün de eklenmesiyle 'En yüksek riskli' il haline geldi. Ekiplerimiz 7/24 sahada denetimlerine devam ederken artık hepimiz kurallara harfiyen uymak durumundayız" denildi. 

Kent merkezinde yapılan denetimlere destek veren vatandaşlardan Mehmet Gül, denetimlerin yerinde olduğunu vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi. Ekber Çöllü, "Maviden, kırmızıya geçmemizin tek sebebi bizleriz. Demek ki kurallara uymadık. Uymamız lazım kısıtlama olmasın diye mücadele etmeliyiz" dedi.

Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı
Vaka sayıları artan Iğdır'da denetimler sıklaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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